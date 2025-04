Glovo perde il ricorso sulla maxi multa da 65 milioni Il giudice | Sono dipendenti pagare i contributi

Sono lavoratori dipendenti delle piattaforme e quindi hanno diritto alle tutele dei subordinati. Lo ha stabilito il tribunale di Milano decidendo su una causa intentata da Glovo: l'azienda dell'app chiedeva di annullare la maxi-multa da oltre 65 milioni di euro arrivata nel 2021, frutto di una serie di verbali inviati da Inps e Ispettorato del lavoro; gli enti contestavano il mancato pagamento dei contributi. Questa volta c'è una piccola consolazione per Glovo: il giudice Giorgio Mariani ha comunque ordinato di ricalcolare l'entità della sanzione, in quanto parametrata su criteri ritenuti troppo severi. Tuttavia ha comunque confermato la sostanza, cioè che i fattorini Sono dipendenti e quindi hanno diritto all'applicazione di un contratto collettivo e a vedersi riconosciuti i relativi contributi previdenziali.

