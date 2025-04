Oasport.it - MotoGP, Morbidelli svetta nelle pre-qualifiche di Lusail! Bagnaia davanti a Marc Marquez

Francosi toglie una bella soddisfazione nel venerdì die realizza il miglior tempo assolutopre-del Gran Premio del Qatar 2025, valido come quarto round stagionale del Mondiale. Il romano del team VR46 ha piazzato la zampata all’ultimo giro utile della sessione, candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend.1’50?830 il riferimento firmato dall’italo-brasiliano, che conferma dunque le sensazioni positive di questo avvio di campionato e sembra avere le carte in regola per giocarsi un posto sul podio in Qatar sia nella Sprint che nella gara lunga. Ducati si sta dimostrando superiore alle altre case anche sul circuito di, occupando le prime cinque posizionipre-e portando direttamente in Q2 anche con la sesta moto guidata dal rookie Fermin Aldeguer (9°).