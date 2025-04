Kovac carica il suo Borussia Dortmund | Il Bayern avrà la testa all’Inter approfittiamone!

Borussia Dortmund, Niko Kovac, alla vigilia del derby contro il Bayern Monaco ha fatto riferimento al ritorno con l’Inter dei bavaresiIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Klassiker di domani tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il tecnico del Dortmund, Niko Kovac ha provato a dare una spinta emotiva ai suoi ragazzi ricordando come i bavaresi siano impegnati a stretto giro nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, dopo l’andata vinta dai nerazzurri per 1 a 2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Vincent Kompany sarà mercoledì sera a San Siro, alle ore 21.PAROLE – «Il Bayern Monaco ha sicuramente il difficile compito di ribaltare la situazione a Milano. Anche loro hanno la testa un po’ alla sfida contro l’Inter di Milano, certo. Internews24.com - Kovac carica il suo Borussia Dortmund: «Il Bayern avrà la testa all’Inter, approfittiamone!» Leggi su Internews24.com di RedazioneL’allenatore del, Niko, alla vigilia del derby contro ilMonaco ha fatto riferimento al ritorno con l’Inter dei bavaresiIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Klassiker di domani traMonaco e, il tecnico del, Nikoha provato a dare una spinta emotiva ai suoi ragazzi ricordando come i bavaresi siano impegnati a stretto giro nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, dopo l’andata vinta dai nerazzurri per 1 a 2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Vincent Kompany sarà mercoledì sera a San Siro, alle ore 21.PAROLE – «IlMonaco ha sicuramente il difficile compito di ribaltare la situazione a Milano. Anche loro hanno laun po’ alla sfida contro l’Inter di Milano, certo.

