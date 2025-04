Google spoilera l’integrazione di Cerchia e cerca in Gemini

Gemini, Google ha involontariamente spoilerato la funzione "Circle screen" dell'assistente.L'articolo Google spoilera l’integrazione di “Cerchia e cerca” in Gemini proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google spoilera l’integrazione di “Cerchia e cerca” in Gemini Leggi su Tuttoandroid.net Tramite un Reel per promuovere le potenzialità diha involontariamenteto la funzione "Circle screen" dell'assistente.L'articolodi “” inproviene da TuttoAndroid.

Google spoilera l’integrazione di “Cerchia e cerca” in Gemini. Ne parlano su altre fonti

Google Cerchia e Cerca, ecco come funziona l'integrazione con AI Overview - A detta di molti, Circle to Search è una delle migliori funzionalità che Google abbia aggiunto ai telefoni Android negli ultimi anni. Per trovare più informazioni su un elemento sullo schermo basta ce ... (informazione.it)

Google Cerchia e Cerca, ecco come funziona l'integrazione con AI Overview - A detta di molti, Circle to Search è una delle migliori funzionalità che Google abbia aggiunto ai telefoni Android negli ultimi anni. Per trovare più informazioni su un elemento sullo schermo ... (hdblog.it)

Google aggiorna il Cerchia e Cerca: si potranno identificare i brani musicali - Leggi l'articolo originale >> Google aggiorna il Cerchia e Cerca: si potranno identificare i brani musicali ... (msn.com)