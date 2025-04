Che Dio Ci Aiuti 8 Settima Puntata | Cristina E Pietro Si Fidanzano!

Aiuti 8, Settima Puntata: Cristina e Pietro si Fidanzano ma Lorenzo non ne sa ancora nulla. Azzurra spinge i due ragazzi a confessare tutta la verità!Che Dio ci Aiuti 8 prosegue e, nel corso del settimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno Cristina e Pietro. I due arriveranno ad un vero e proprio fidanzamento ufficiale anche se a Lorenzo non verrà ancora detto nulla. Intanto, Cristina dovrà affrontare molti problemi e difficoltà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Che Dio ci Aiuti 8: dove eravamo rimasti?Azzurra continua ad essere occupata a tempo pieno in casa famiglia e, insieme a Lorenzo, è concentrata su un caso di violenza domestica molto importante. Intanto Azzurra decide di indagare sull’identità del misterioso Dario, che passa molto tempo insieme alla moglie di Lorenzo, facendo una scoperta piuttosto spiacevole che naturalmente non fa piacere nemmeno allo stesso psichiatra. Uominiedonnenews.it - Che Dio Ci Aiuti 8, Settima Puntata: Cristina E Pietro Si Fidanzano! Leggi su Uominiedonnenews.it Che Dio ci8,sima Lorenzo non ne sa ancora nulla. Azzurra spinge i due ragazzi a confessare tutta la verità!Che Dio ci8 prosegue e, nel corso del settimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno. I due arriveranno ad un vero e proprio fidanzamento ufficiale anche se a Lorenzo non verrà ancora detto nulla. Intanto,dovrà affrontare molti problemi e difficoltà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Che Dio ci8: dove eravamo rimasti?Azzurra continua ad essere occupata a tempo pieno in casa famiglia e, insieme a Lorenzo, è concentrata su un caso di violenza domestica molto importante. Intanto Azzurra decide di indagare sull’identità del misterioso Dario, che passa molto tempo insieme alla moglie di Lorenzo, facendo una scoperta piuttosto spiacevole che naturalmente non fa piacere nemmeno allo stesso psichiatra.

Ascolti tv ieri (10 aprile): Checco Zalone delude, Cucciari chiude col botto e Belén stavolta non sfonda. Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni della sesta puntata stasera su Rai 1: Azzurra scopre la verità su Dario. Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni settima puntata in onda giovedì 17 aprile 2025. Che Dio ci aiuti, quando andrà in onda la sesta puntata: Azzurra rivela un segreto. Che Dio Ci Aiuti 8: anticipazioni giovedì 10 aprile! Il segreto di Serena. Ascolti tv ieri giovedì 10 aprile chi vince tra Che Dio ci aiuti 8, Amore + Iva e Pechino Express 2025. Ne parlano su altre fonti

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni settima puntata del 17 aprile: Cristina e Pietro si fidanzano, la paura di dirlo a Lorenzo - Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 17 aprile. Nei nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, Cristina e Pietro si ... (fanpage.it)

Quando arriva l’ultima puntata Che Dio Ci Aiuti 8 su Rai 1? - Quando arriva l'ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 8 su Rai 1? Scopri la programmazione della serie tv Rai con Francesca Chillemi. (tvserial.it)

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata in onda giovedì 17 aprile: Atmosfera pesante per Cristina - Ancora una serata in compagnia di Che Dio ci Aiuti, la serie televisiva in onda in prima serata su Rai Uno con la partecipazione di Francesca Chillemi nei panni dell’inarrestabile Suor ... (ilmattino.it)