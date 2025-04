Bayer Leverkusen-Union Berlino il pronostico di Bundesliga | approvati GOL e Over

Bundesliga, tra cui cinque alle 15:30: tra queste troviamo anche Bayer Leverkusen-Union Berlino, che si sfideranno alla BayArena. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.33, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 5.25 e 8.50.Come arrivano al match Bayer Leverkusen e Union BerlinoContinua la rincorsa del Bayer Leverkusen verso il secondo titolo consecutivo, ma quest’anno servirà un miracolo per completare la rimonta. La squadra di Xabi Alonso si trova a -6 dal Bayern Monaco capolista, una distanza non indifferente a sei giornate dal termine del campionato. Sololaroma.it - Bayer Leverkusen-Union Berlino, il pronostico di Bundesliga: approvati GOL e Over Leggi su Sololaroma.it Dopo la tre giorni in Champions, Europa e Conference League con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, sabato 11 aprile, ci aspettano ben 6 partite valide per il 29° turno di, tra cui cinque alle 15:30: tra queste troviamo anche, che si sfideranno alla BayArena. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.33, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 5.25 e 8.50.Come arrivano al matchContinua la rincorsa delverso il secondo titolo consecutivo, ma quest’anno servirà un miracolo per completare la rimonta. La squadra di Xabi Alonso si trova a -6 daln Monaco capolista, una distanza non indifferente a sei giornate dal termine del campionato.

Wirtz set for Leverkusen return against Union Berlin. Union Berlino-Bayern Monaco 1-1: video, gol e highlights. Ci pensa ancora Schick: il Leverkusen soffre ma piega l'Union Berlino. Union Berlino-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Union Berlino-Bayer Leverkusen 1-2, Considerazioni Sparse. Altro stop del Bayern Monaco, domani il Leverkusen può riaprire la Bundesliga!. Ne parlano su altre fonti

Pronostici Bundesliga 12 aprile ore 15:30, rincorsa disperata: servono solo i tre punti - Bundesliga, non ha scelta il Bayer Leverkusen: se vuole provare a riavvicinarsi al Bayern Monaco non può sbagliare con l'Union Berlino. (ilveggente.it)

Stoccarda-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni e dove vederla - Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern Monaco, partita valida per la 26a giornata di Bundesliga, in programma sabato 15 marzo alle 15:30. Dopo il convincente passaggio del turno in Champions ... (calciostyle.it)

Holstein Kiel-Bayer Leverkusen: probabili formazioni e dove vederla - Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern Monaco, partita valida per la 26a giornata di Bundesliga, in programma sabato 15 marzo alle 15:30. Dopo il convincente passaggio del turno in Champions ... (calciostyle.it)