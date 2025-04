Zalewski in Inter-Cagliari come col Milan | altra prima volta a San Siro!

Zalewski è pronto ad accogliere un nuovo importante momento in maglia nerazzurra. La chance di Inter-Cagliari ricorda quella contro il Milan, dove il polacco risulto decisivo.IMPATTO – Arrivato praticamente allo scadere della finestra invernale di calciomercato, lo scorso 2 febbraio Nicola Zalewski ha potuto assaporare l’emozione di una prima volta in nerazzurro dopo sole ventiquattr’ore dall’arrivederci alla Roma. In quella data, infatti, il centrocampista polacco ha esordito con la maglia dell’Inter nella magica cornice di San Siro, agghindata a festa per il derby casalingo, di campionato, contro il Milan. L’impatto sulla partita del numero cinquantanove fu devastante: entrato al 63? con i nerazzurri sotto di un gol dalla fine del primo tempo, Zalewski riuscì a rendersi decisivo con l’assist del pareggio, firmato da Stefan De Vrij, praticamente allo scadere del recupero. Inter-news.it - Zalewski, in Inter-Cagliari come col Milan: altra prima volta a San Siro! Leggi su Inter-news.it Nicolaè pronto ad accogliere un nuovo importante momento in maglia nerazzurra. La chance diricorda quella contro il, dove il polacco risulto decisivo.IMPATTO – Arrivato praticamente allo scadere della finestra invernale di calciomercato, lo scorso 2 febbraio Nicolaha potuto assaporare l’emozione di unain nerazzurro dopo sole ventiquattr’ore dall’arrivederci alla Roma. In quella data, infatti, il centrocampista polacco ha esordito con la maglia dell’nella magica cornice di San, agghindata a festa per il derby casalingo, di campionato, contro il. L’impatto sulla partita del numero cinquantanove fu devastante: entrato al 63? con i nerazzurri sotto di un gol dalla fine del primo tempo,riuscì a rendersi decisivo con l’assist del pareggio, firmato da Stefan De Vrij, praticamente allo scadere del recupero.

