Strage del bus condanna definitiva a 6 anni per l' ex ad di Aspi Castellucci

definitiva la condanna a 6 anni di carcere per l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, in relazione al disastro di Avellino del 28 luglio 2013, quando un pullman precipito' dal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli-Canosa causando 40 vittime e diversi altri feriti. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che respingendo i ricorsi delle difese ha confermato la condanna a 6 anni inflitta in Appello a Castellucci nel 2023 per disastro colposo e colposo. La Corte, che ha solo rideterminato la pena per due imputati, ha rigettato i ricorsi "del responsabile civile e di tutti gli imputati, soggetti garanti della sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato al sinistro". Agi.it - Strage del bus, condanna definitiva a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci Leggi su Agi.it AGI - Èlaa 6di carcere per l'ex ad diGiov, in relazione al disastro di Avellino del 28 luglio 2013, quando un pullman precipito' dal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli-Canosa causando 40 vittime e diversi altri feriti. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che respingendo i ricorsi delle difese ha confermato laa 6inflitta in Appello anel 2023 per disastro colposo e colposo. La Corte, che ha solo rideterminato la pena per due imputati, ha rigettato i ricorsi "del responsabile civile e di tutti gli imputati, soggetti garanti della sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato al sinistro".

Strage bus Avellino, definitiva per Castellucci la condanna a 6 anni per disastro e omicidio colposi. Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi. Avellino, strage bus su A16: la sentenza della Cassazione. Irpinia, strage del bus sull’autostrada, definitiva la condanna per l’ex ad di Aspi Castellucci. Strage del bus, condanna definitiva a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci. Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci. Ne parlano su altre fonti

Strage del bus ad Avellino, condanna definitiva a 6 anni per Giovanni Castellucci (ex ad di Aspi): nel disastro morirono 40 persone - È definitiva la condanna a sei anni per l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò ... (msn.com)

Strage del bus con 40 morti ad Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci - Diventa definitiva la condanna a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione ... (msn.com)

Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci ... (tg24.sky.it)