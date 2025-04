F1 Gran Premio del Bahrain | le McLaren dominano le prove libere Classifica e tempi

Bahrain), 11 aprile 2025 – Dominio McLaren nella prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Dopo Lando Norris nelle FP1, è Oscar Piastri a far registrare il miglior crono in 1:30.505 nella seconda sessione di libere, precedendo di 0.154 il compagno di scuderia Lando Norris e di oltre mezzo secondo la Mercedes di George Russell. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti all'italiano Kimi Antonelli su Mercedes; ottava l'altra Rossa di Lewis Hamilton, che si posiziona alle spalle del quattro volte campione del mondo Max Verstappen (RedBull). Vasseur (Ferrari): "Dobbiamo evitare errori" "I secondi di distanza dalla McLaren ci sono stati, ma lo sono da inizio stagione. Ora a livello di potenziale hanno almeno due o tre decimi di vantaggio.

