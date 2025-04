Sandro Tonali | “È stato un arbitro a introdurmi nelle scommesse Avevo un debito di 500mila euro”

scommesse sportive c'è anche quello di Sandro Tonali che racconta nel dettaglio come è iniziato tutto e il suo inserimento nel giro illegale. Leggi su Fanpage.it Dai verbali in possesso alla Procura di Milano sul fascicolo attorno allesportive c'è anche quello diche racconta nel dettaglio come è iniziato tutto e il suo inserimento nel giro illegale.

