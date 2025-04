Festa Musetti | rimonta Tsitsipas a Montecarlo Ora c’è De Minaur in semifinale

Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Musetti festeggia così per la prima volta in carriera la semifinale nel torneo che apre .L'articolo Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Lorenzovola in. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanosnei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e incon il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4.festeggia così per la prima volta in carriera lanel torneo che apre .L'articolo. Ora c’è Deinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c'è De Minaur in semifinale. Montecarlo, Musetti sfida Tsitsipas: in palio la semifinale – Diretta. Mano sul cuore per salutare Putin, il gesto dell’uomo di Trump – Foto. Musetti-Tsitsipas a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla. “Gesù, fammi parlare bene”, la preghiera della portavoce di Trump per la conferenza – Video. India, Tajani svela quadro del Caravaggio all’Istituto di cultura italiano – Video. Ne parlano su altre fonti

Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in rimonta ... (msn.com)

Rimonta-show, Musetti batte Tsitsipas e va in semifinale - Ancora una rimonta vincente per Lorenzo Musetti che a Montecarlo batte per la prima volta in carriera Stefanos Tsitsipas, campione uscente, (1-6, 6-3, 6-4, il risultato finale per l'azzurro in due ore ... (ansa.it)

Tennis, Atp Montecarlo: Musetti in semifinale, Tsitsipas battuto in rimonta - L'azzurro giocherà la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Incontrerà l'australiano Alex De Minaur ... (ilfattoquotidiano.it)