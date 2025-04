Amici brutta disavventura per un' ex protagonista | Trauma cranico e un grande spavento

protagonista di Amici di Maria De Filippi è stata protagonista di una brutta disavventura: ecco cosa è successo! Comingsoon.it - Amici, brutta disavventura per un'ex protagonista: "Trauma cranico e un grande spavento" Leggi su Comingsoon.it Un'exdidi Maria De Filippi è statadi una: ecco cosa è successo!

Amici, brutta disavventura per un'ex protagonista: "Trauma cranico e un grande spavento". Ma allora portano davvero sfortuna. Amici, un gatto nero cade in testa all'ex allieva e le causa un trauma cranico. Briga intrappolato chiama i Vigili del Fuoco per un intervento importante: ecco cos’è successo. Bendtner scampa ad un aggressore armato di coltello: ferito al volto un ex compagno che era con lui. Amici 22: l'incidente di Aaron al firmacopie, il video che sta facendo il giro del web. Uomini e Donne, brutta disavventura per un'ex corteggiatrice: "Mi hanno truffata!". Ne parlano su altre fonti

Amici, brutta disavventura per un'ex protagonista: "Trauma cranico e un grande spavento" - Un'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi è stata protagonista di una brutta disavventura: ecco cosa è successo! (comingsoon.it)

Alfonso e Chiara, ex gieffini aggrediti e derubati in casa: «Due ladre sono entrate mentre eravamo in bagno» - Brutta disavventura per gli ex gieffini Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, a due giorni dalla finale del reality che li ha visti protagonisti. La coppia è stata derubata in casa a Trento e la ... (ilmessaggero.it)

Grande Fratello. Paura per Alfonso e Chiara: «Aggrediti e derubati da due ladre in casa» - Brutta disavventura per gli ex Fratello Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, a due giorni dalla finale del reality che li ha visti protagonisti. La coppia è stata derubata in casa a Trento e la ... (informazione.it)