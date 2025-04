Ilgiorno.it - Danilo Coppola, no alla scarcerazione. Il figlio Paolo: “Ridotto a 50 chili, questo è accanimento”

Milano, 11 aprile 2025 – La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta diper l'immobiliarista, bocciando il ricorso dei suoi difensori basato sulle precarie condizioni di salute dell'uomo, detenuto nel carcere di Viterbo, contro la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma. A darne notizia è il, che nelle scorse settimane aveva lanciato un appello: "Non lasciate morire mio padre in carcere". Le parole del"Speravo, pregavo, che la nostra battaglia finisse qui - spiega - e invece la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso. È una scelta che non riesco a comprendere, né a giustificare. Parliamo di un uomo a cui sono stati finalmente scomputati due anni di custodia cautelare, relativi a procedimenti da cui è stato assolto.