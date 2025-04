Operazione Strade Sicure | i militari acciuffano un ladro aveva messo a segno un furto con scasso

militari di Strade Sicure in azione, a Salerno, questa mattina: una pattuglia di militari del Raggruppamento Campania è intervenuta su segnalazione della Questura, per un furto con scasso ai danni di un esercizio commerciale. Grazie alle informazioni ricevute, la pattuglia si è diretta verso il. Salernotoday.it - Operazione “Strade Sicure”: i militari acciuffano un ladro, aveva messo a segno un furto con scasso Leggi su Salernotoday.it diin azione, a Salerno, questa mattina: una pattuglia didel Raggruppamento Campania è intervenuta su segnalazione della Questura, per unconai danni di un esercizio commerciale. Grazie alle informazioni ricevute, la pattuglia si è diretta verso il.

Operazione "Strade Sicure": i militari acciuffano un ladro, aveva messo a segno un furto con scasso. Salerno, furto in un negozio: ladro fermato dai militari di Strade Sicure.

