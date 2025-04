MotoGP GP Qatar 2025 | risultati e classifica pre-qualifiche Morbidelli sorprende tutti Bagnaia e Marc Marquez vicini

qualifiche del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, le scuderie e i piloti hanno lavorato nell’ora a loro disposizione per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani, nonché della gara domenicale.Una pista particolare quella Qatariana, molto esigente sull’impianto frenante, in cui anche la trazione è molto importante per determinare una buona accelerazione nelle zone di massima velocità. Un layout gradito da Francesco Bagnaia, spesso velocissimo in passato e in grado di interpretarlo come pochi. Pecco si è presentato con la voglia di dar seguito a quanto di buono fatto nella domenica di Austin (USA).Discorso diverso per Marc Marquez, che in passato in Qatar ha faticato anche nei confronti di piloti con la stessa moto e dovrà ritrovarsi posteriormente all’errore in Texas. Oasport.it - MotoGP, GP Qatar 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Morbidelli sorprende tutti. Bagnaia e Marc Marquez vicini Leggi su Oasport.it Concluse le pre-del GP del, quarto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Lusail, le scuderie e i piloti hanno lavorato nell’ora a loro disposizione per trovare la messa a punto ideale in vista dellee della Sprint Race di domani, nonché della gara domenicale.Una pista particolare quellaiana, molto esigente sull’impianto frenante, in cui anche la trazione è molto importante per determinare una buona accelerazione nelle zone di massima velocità. Un layout gradito da Francesco, spesso velocissimo in passato e in grado di interpretarlo come pochi. Pecco si è presentato con la voglia di dar seguito a quanto di buono fatto nella domenica di Austin (USA).Discorso diverso per, che in passato inha faticato anche nei confronti di piloti con la stessa moto e dovrà ritrovarsi posteriormente all’errore in Texas.

LIVE - MotoGP 2025. GP del Qatar. Orari TV GP Qatar 2025: diretta su Sky e TV8 - Orari - MotoGP. MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP del Qatar. MotoGP Qatar orari tv, dove vedere la gara di Lusail: diretta Sky, NOW e in chiaro su TV8. MotoGP | GP Qatar 2025, FP1: Marc Marquez imprendibile per tutti, seguono Di Giannantonio e Bagnaia. 20° Martin al ritorno in pista. MotoGP GP Qatar 2025: orari tv del weekend e live streaming. Ne parlano su altre fonti

MotoGP, GP Qatar 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Morbidelli sorprende tutti. Bagnaia e Marc Marquez vicini - Concluse le pre-qualifiche del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, le scuderie e i piloti hanno ... (oasport.it)

MotoGP, Gran Premio del Qatar: dove vederlo in tv e streaming, orario e programma - La MotoGP torna in pista per il quarto appuntamento della stagione, in programma dall'11 al 13 aprile a Lusail: il GP del Qatar, avrà tra i protagonisti anche il campione del mondo ... (msn.com)

Morbidelli super in prequalifiche davanti a Bagnaia e Marquez - Un super Franco Morbidelli domina in MotoGP nella prequalifiche del GP del Qatar, quarta tappa stagionale. Il pilota VR46 sorprende tutti con l'exploit nel finale che in 1:50.830 gli permette di stare ... (msn.com)