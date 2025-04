Dominio McLaren nelle prime libere del Bahrain la Ferrari insegue

Bahrain) (ITALPRESS) – Va in archivio la prima giornata del weekend del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, dedicata alle prime due sessioni di prove libere. Come prevedibile a farla da padrone sono ancora le McLaren, che ottengono la prima posizione con Lando Norris nelle FP1 e con Oscar Piastri nelle FP2.La giornata si apre proprio con l’attuale leader del Mondiale che fa registrare il miglior tempo in 1:33.204 davanti all’Alpine di un sorprendente Pierre Gasly e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Charles Leclerc e Max Verstappen restano a guardare, poiché a prendere il loro posto nella sessione mattutina sono rispettivamente i giovani Dino Beganovic, quattordicesimo, e Ayumu Iwasa, diciannovesimo. Ultimo posto per Kimi Antonelli, che deve fare i conti con qualche problema sulla sua Mercedes. Unlimitednews.it - Dominio McLaren nelle prime libere del Bahrain, la Ferrari insegue Leggi su Unlimitednews.it SAKHIR () (ITALPRESS) – Va in archivio la prima giornata del weekend del Gran Premio deldi Formula 1, dedicata alledue sessioni di prove. Come prevedibile a farla da padrone sono ancora le, che ottengono la prima posizione con Lando NorrisFP1 e con Oscar PiastriFP2.La giornata si apre proprio con l’attuale leader del Mondiale che fa registrare il miglior tempo in 1:33.204 davanti all’Alpine di un sorprendente Pierre Gasly e alladi Lewis Hamilton. Charles Leclerc e Max Verstappen restano a guardare, poiché a prendere il loro posto nella sessione mattutina sono rispettivamente i giovani Dino Beganovic, quattordicesimo, e Ayumu Iwasa, diciannovesimo. Ultimo posto per Kimi Antonelli, che deve fare i conti con qualche problema sulla sua Mercedes.

Dominio McLaren nelle libere in Bahrain, non male le Ferrari. Dominio McLaren a Sakhir: Piastri davanti a Norris, Russell precede Leclerc. F1, Gran Premio del Bahrain: McLaren domina le prove libere. Classifica e tempi. Formula 1, McLaren protagoniste nelle prove libere del venerdì al Gp del Bahrain. Gp Giappone, le Ferrari ancora indietro. Solito dominio McLaren. F1. Gp Giappone, la pole position è di Verstappen. Leclerc quarto: "Deluso". Hamilton solo ottavo. Ne parlano su altre fonti

Dominio McLaren nelle prime libere del Bahrain, la Ferrari insegue - Dominio McLaren nelle prime libere del Bahrain, la Ferrari insegue. I risultati e la classifica delle prime due sessioni di prove libere ... (msn.com)

Dominio McLaren nelle libere in Bahrain, non male le Ferrari - SAKHIR (BAHRAIN) - Va in archivio la prima giornata del weekend del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, dedicata alle prime due sessioni di prove libere. Come prevedibile a farla da padrone sono anc ... (laprovinciacr.it)

F1, Gran Premio del Bahrain: McLaren domina le prove libere. Classifica e tempi - È Oscar Pilastri il miglior tempo nella seconda sessione, con un vantaggio di oltre mezzo secondo sulla Mercedes di Russel. Ferarri al quarti posto: “Ora dobbiamo evitare errori” ... (msn.com)