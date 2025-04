Liberoquotidiano.it - "Pronto a costituirsi". Strage del bus, condannato Castellucci

Giovannidefinitivamente a 6 anni di carcere. L'ex ad di Aspi era indagato in relazione al disastro di Avellino del 28 luglio 2013, quando un pullman precipitò dal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. Nell'incidente morirono 40 persone e furono diversi i feriti. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che - respingendo i ricorsi delle difese - ha confermato la condanna a 6 anni inflitta in Appello anel 2023 per disastro colposo. La Corte, che ha solo rideterminato la pena per due imputati, ha rigettato i ricorsi "del responsabile civile e di tutti gli imputati, soggetti garanti della sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato al sinistro". Nel frattempo il difensore, l'avvocato Filippo Dinacci ha detto che "l'ex di Aspi Giovanni, attendiamo l'ordine di carcerazione".