Padovano stronca Thiago Motta | Ha commessi errori in alcune partite che sono state obbrobriose Questo è quello che gli è mancato Poi cita Lippi

Padovano stronca Thiago Motta: «alcune partite obbrobriose». Le dichiarazioni dell’ex calciatore della JuveMichele Padovano, autore del libro “Tra la Champions e la libertà”, è stato ospite all’evento ‘Storie Nero su Bianco’ organizzato da Juventibus presso il Circolo dei Lettori di Torino. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole: le sue dichiarazioni su Thiago Motta.Lippi – «Teneva tutti sulla corda, questa è la capacità dell’allenatore bravo. La gestione degli uomini è più importante della conoscenza tecnico-tattica. Questo è quello che è mancato a Thiago Motta. Diventerà un allenatore bravo, importante, ma ha commessi errori in alcune partite che sono state obbrobriose. Da persona intelligente qual è si migliorerà, per lui è stata una tranvata essere mandato via dalla Juve. Juventusnews24.com - Padovano stronca Thiago Motta: «Ha commessi errori in alcune partite che sono state obbrobriose. Questo è quello che gli è mancato». Poi cita Lippi Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24: «». Le dichiarazioni dell’ex calciatore della JuveMichele, autore del libro “Tra la Champions e la libertà”, è stato ospite all’evento ‘Storie Nero su Bianco’ organizzato da Juventibus presso il Circolo dei Lettori di Torino. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole: le sue dichiarazioni su– «Teneva tutti sulla corda, questa è la capacità dell’allenatore bravo. La gestione degli uomini è più importante della conoscenza tecnico-tattica.che è. Diventerà un allenatore bravo, importante, ma hainche. Da persona intelligente qual è si migliorerà, per lui è stata una tranvata essere mandato via dalla Juve.

