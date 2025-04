Udinese-Milan Carnevale | Lucca può fare di più Stasera deve essere decisivo

Carnevale, dirigente bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Carnevale: “Lucca può fare di più. Stasera deve essere decisivo” Leggi su Pianetamilan.it Andrea, dirigente bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima della sfida, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Udinese-Milan, Carnevale: "Lucca può fare di più. Stasera deve essere decisivo". Udinese, Carnevale: "Lucca mi somiglia tanto, ne ho parlato anche cin Spalletti. Solet? Difensore che piace a tanti top club. Carnevale: "Andrei di corsa al Napoli. Solo i pazzi all'Udinese potevano prendere Lucca". Udinese, Carnevale: "Sono sempre stato legato al Napoli, se andavo alla Juve mi ammazzavano. Su Lucca...".

