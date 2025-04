Joseph Quinn racconta di come il suo Johnny Storm de I Fantastici Quattro | Gli inizi sarà diverso

Joseph Quinn si unirà al Marvel Cinematic Universe nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana in "I Fantastici Quattro: Gli inizi" di quest'estate, ma l'attore ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly che la sua versione del personaggio è diversa rispetto alle precedenti. Chris Evans ha interpretato Johnny in due precedenti film dei Fantastici Quattro, nei panni di un playboy arrogante e donnaiolo. Quinn ha affermato che non è più sexy oggi come oggi. "È un uomo che si comporta con molta spavalderia, il che a volte può essere un affronto. Ma è anche divertente", ha detto Quinn di Johnny. "Io e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige stavamo parlando delle sue precedenti interpretazioni e della nostra situazione culturale. Era etichettato come un tipo donnaiolo e spensierato, ma è forse sexy di questi tempi? Non credo".

