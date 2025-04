E’ morta la top model Lucy Markovic aveva 27 anni

modella australiana Lucy Markovic. La star del talent "Australia's Next Top model" nel 2015, che poi ha intrapreso una carriera di successo sfilando per marchi come Versace e Armani, è morta all'età di 27 anni. Da tempo la top model lottava contro una malformazione arteriovenosa, una rara patologia cerebrale.

