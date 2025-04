Ange Postecoglou ha capito il vero problema del Tottenham | “C’è una talpa ora ci pensiamo noi”

Tottenham si è abbattuta sui giocatori nella conferenza stampa pre gara di Premier contro i Wolves. "Da inizio stagione c'è chi fa passare informazioni all'esterno, a volte tutto a volte qualcosa. E' evidente e ho anche idea chi possa essere" Leggi su Fanpage.it La furia del tecnico greco delsi è abbattuta sui giocatori nella conferenza stampa pre gara di Premier contro i Wolves. "Da inizio stagione c'è chi fa passare informazioni all'esterno, a volte tutto a volte qualcosa. E' evidente e ho anche idea chi possa essere"

