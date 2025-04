Strage bus Avellino definitiva la condanna a 6 anni per Castellucci

Strage del bus di Avellino diventa definitiva oggi, venerdì 11 aprile, la condanna a 6 anni per l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci per omicidio colposo e disastro colposo. Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione nel processo per la Strage sull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 .L'articolo Strage bus Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per Castellucci proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Per ladel bus didiventaoggi, venerdì 11 aprile, laa 6per l'ex amministratore delegato di Aspi Giovper omicidio colposo e disastro colposo. Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione nel processo per lasull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 .L'articolobuslaa 6perproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Avellino, strage bus su A16: la sentenza della Cassazione. Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci. Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi. Strage del bus di Avellino: definitiva la condanna a 6 anni per Giovanni Castellucci. Avellino, strage bus: condanna definitiva a 6 anni per ex ad Aspi Castellucci. Strage bus Avellino, definitiva la condanna per Castellucci. Ne parlano su altre fonti

Strage bus, la Cassazione: condanna definitiva a 6 anni per l'ex ad di Autostrade, Castellucci - Per Castellucci accusa di disastro e omicidio colposi. I legali: "Decisione incomprensibile". Nella strage del 28 luglio del 2013, quando il bus precipitò dal viadotto nella zona di Monteforte Irpino, ... (rainews.it)

La strage del bus precipitato dal ponte vicino ad Avellino, condanna definitiva per Castellucci - Lo ha deciso oggi la Cassazione, confermando i sei anni di carcere per l'ex numero uno di Autostrade per l'Italia. Il 28 luglio 2013, 40 persone morirono nello schianto del pullman su cui viaggiavano, ... (rainews.it)

Strage del bus con 40 morti ad Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci - Diventa definitiva la condanna a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Lo hanno deciso ... (msn.com)