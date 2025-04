Tv2000.it - Card. Pizzaballa al Tg2000: “A Gaza situazione vergognosa”

è una “drammatica, catastrofica,, dobbiamo dirlo, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine”. Lo afferma il patriarca latino di Gerusalemme,. Pierbattista, in un’intervista al, il telegiornale di Tv2000.“È molto difficile prevedere – sottolinea ilnell’intervista alla corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti – cosa accadrà a. Vediamo cosa sta accadendo ora. C’è molto non detto perché pochi sono presenti nel territorio e quindi sanno esattamente cosa sta accadendo”.Dopo la Pasqua, annuncia il, “non ci faremo il solito scambio di auguri pasquali uno ad uno ma andremo tutti insieme senza protocolli, senza status quo al Santo Sepolcro e reciteremo insieme il credo di Nicea, insieme alla nostra gente”.