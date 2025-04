Mondo del diritto in lutto | addio al professor Mario Bretone e all' avvocato Enrico Perchinunno

Mondo del diritto in lutto per la scomparsa del prof. Mario Bretone e dell'avvocato Enrico Perchinunno. A esprimere cordoglio anche il sindaco Vito Leccese: "Oggi la città di Bari piange la scomparsa di due stimati esponenti del Mondo del diritto - dichiara il sindaco -: il prof. Mario Bretone. Baritoday.it - Mondo del diritto in lutto: addio al professor Mario Bretone e all'avvocato Enrico Perchinunno Leggi su Baritoday.it delinper la scomparsa del prof.e dell'. A esprimere cordoglio anche il sindaco Vito Leccese: "Oggi la città di Bari piange la scomparsa di due stimati esponenti deldel- dichiara il sindaco -: il prof.

Mondo del diritto in lutto: addio al professor Mario Bretone e all'avvocato Enrico Perchinunno. Bari, mondo del diritto in lutto: muoiono il professor Mario Bretone e l’avvocato Enrico Perchinunno. Lutto nel mondo della cultura: addio al professor Mario Bretone. Mondo della musica in lutto, addio a Gianni Pettenati: la sua “Bandiera gialla” un inno generazionale. Mondo dello sport in lutto, addio ad Achille Cotrufo. Mondo del cinema in lutto, addio al regista David Lynch. Ne parlano su altre fonti

Mondo del diritto in lutto: addio al professor Mario Bretone e all'avvocato Enrico Perchinunno - Il primo, docente emerito di Diritto romano dell'Uniba, aveva 93 anni, Perchinunno 81. Il cordoglio del sindaco Leccese: "Due cittadini illustri che con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita ... (baritoday.it)

Morto Mario Bretone, storico docente di Diritto Romano: lutto a UniBa. “Severo, credeva nei giovani” - Aveva 93 anni e nel mondo accademico (non solo italiano) era considerato un luminare del diritto. Il ricordo del professor Andrea Lovato un suo allievo ... (msn.com)

Lutto nel mondo del calcio: addio all’ex centrocampista - Il mondo del calcio è in lutto: addio ad un ex centrocampista che ha scritto pagine importanti nella storia del Parma Il mondo del calcio è in lutto: un lunedì che si è aperto con una notizia ... (rompipallone.it)