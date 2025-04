Omicidio Ilaria Sula il papà | ‘Mark l’ha costretta ad andare a casa sua’

Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell'ex fidanzato Mark Samson. In quell'appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trova la morte per mano proprio di quel giovane ora in carcere. Ad esserne certo è il padre Flamur. 'Ilaria non andava a casa del fidanzato quando stavano bene insieme'"Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda" ha detto con voce ferma. L'uomo ha incontrato i giornalisti nello studio del suo legale Giuseppe Sforza, a Terni la città dove vive, con la moglie Gezime e l'altro figlio Leon. E una domanda precisa, se per loro sono coinvolti anche altri, ha risposto "ci pensa chi sta indagando per chiarire tutto". Padre, madre e fratello hanno però intanto respinto le scuse che Samson ha fatto arrivare loro dal carcere.

