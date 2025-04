Leo Messi allontana il ritiro dal calcio

Messi non si ritirerà a breve. L'argentino è pronto a rinnovare anche per il prossimo anno il proprio contratto con l'Inter Miami. La Pulce quindi, se dovessero essere confermati i rumors, sarà in campo anche la prossima stagione e sarà con ogni probabilità la stella più brillante nel giorno. Today.it - Leo Messi allontana il ritiro dal calcio Leggi su Today.it Leonon si ritirerà a breve. L'argentino è pronto a rinnovare anche per il prossimo anno il proprio contratto con l'Inter Miami. La Pulce quindi, se dovessero essere confermati i rumors, sarà in campo anche la prossima stagione e sarà con ogni probabilità la stella più brillante nel giorno.

Leo Messi allontana il ritiro dal calcio. Ne parlano su altre fonti

Messi sicuro sul suo futuro dopo il ritiro: "Non voglio fare l'allenatore" - Lionel Messi guarda avanti. Il tempo scorre e il ritiro dal calcio professionistico della Pulga è sempre più vicino. Nel corso dell’intervista rilasciata a Fabrizio Romano, l’argentino - al ... (msn.com)

Paredes e la lite con Leo Messi: "Non mi parlò per mesi. Si offese per una mia frase" - Leandro Paredes e Leo Messi sono amici da tempo ma la loro lunga amicizia ha avuto, come accade spesso nei rapporti umani, un periodo negativo, in cui i due si sono allontanati. Per tre mesi non ... (msn.com)