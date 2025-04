Omicidio Boiocchi sei arresti per la morte del capo ultras Inter | le novità

Omicidio di Vittorio Boiocchi, leader della Curva dell’Inter. Sono sei le persone arrestate: ecco quanto emerge.LE novità – Nella giornata di oggi – 11 aprile 2025 – arriva un’importante svolta nell’indagine sull’Omicidio di Vittorio Boiocchi. A riferirlo è il Procuratore Marcello Viola, attraverso una nota ufficiale nella quale sono presenti tutte le novità e i dettagli in merito alle investigazioni sulla morte del capo ultras dell’Inter, ucciso a colpi di arma da fuoco nell’ottobre del 2022. Sono sei persone gravemente indiziate di essere promotori, mandanti ed esecutori dell’Omicidio Boiocchi, per le quali è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare. La nota specifica che: «Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna». Inter-news.it - Omicidio Boiocchi, sei arresti per la morte del capo ultras Inter: le novità Leggi su Inter-news.it Arriva una svolta nell’indagine sull’di Vittorio, leader della Curva dell’. Sono sei le persone arrestate: ecco quanto emerge.LE– Nella giornata di oggi – 11 aprile 2025 – arriva un’importante svolta nell’indagine sull’di Vittorio. A riferirlo è il Procuratore Marcello Viola, attraverso una nota ufficiale nella quale sono presenti tutte lee i dettagli in merito alle investigazioni sulladeldell’, ucciso a colpi di arma da fuoco nell’ottobre del 2022. Sono sei persone gravemente indiziate di essere promotori, mandanti ed esecutori dell’, per le quali è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare. La nota specifica che: «Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna».

