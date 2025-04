Inter-Cagliari | Inzaghi rilancia Arnautovic con Lautaro si rivede Dimarco

Inter si rituffa in campionato per affrontare (domani alle 18 al Meazza) il Cagliari invischiato nella lotta salvezza. I nerazzurri devono vincere per evitare di veder avvicinare il Napoli, a tre punti dalla capolista e impegnato lunedì sera in casa contro l'Empoli. Simone Inzaghi cambierà alcune pedine rispetto all'impegno in Germania. Il turnover Dovrebbero tornare dal 1' Bisseck e De Vrij in difesa, Zalewski (per lui sarebbe il debutto da titolare con l'Inter), Frattesi e Dimarco a centrocampo, Arnautovic in attacco. Il tecnico lascerà quindi alcuni pilastri nella formazione base: Sommer, Bastoni, Calhanoglu, Barella e Lautaro Martinez. Per Dimarco sarà il rientro dopo essere rimasto in panchina tutta la gara contro il Bayern, a seguito di un affaticamento muscolare che lo ha costretto ad allenarsi individualmente fino all'altroieri. Sport.quotidiano.net - Inter-Cagliari: Inzaghi rilancia Arnautovic con Lautaro, si rivede Dimarco Leggi su Sport.quotidiano.net Milano, 11 aprile 2025 – Quattro giorni dopo la vittoria di Monaco di Baviera in casa del Bayern, l'si rituffa in campionato per affrontare (domani alle 18 al Meazza) ilinvischiato nella lotta salvezza. I nerazzurri devono vincere per evitare di veder avvicinare il Napoli, a tre punti dalla capolista e impegnato lunedì sera in casa contro l'Empoli. Simonecambierà alcune pedine rispetto all'impegno in Germania. Il turnover Dovrebbero tornare dal 1' Bisseck e De Vrij in difesa, Zalewski (per lui sarebbe il debutto da titolare con l'), Frattesi ea centrocampo,in attacco. Il tecnico lascerà quindi alcuni pilastri nella formazione base: Sommer, Bastoni, Calhanoglu, Barella eMartinez. Persarà il rientro dopo essere rimasto in panchina tutta la gara contro il Bayern, a seguito di un affaticamento muscolare che lo ha costretto ad allenarsi individualmente fino all'altroieri.

