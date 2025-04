DIRETTA Serie A Udinese-Milan | segui la cronaca LIVE

Milan fa visita all’Udinese nella gara di apertura della trentaduesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina, i rossoneri vanno a caccia di tre punti in terra friulana per mantenere ancora in vita le speranze di qualificarsi alla prossima Europa League senza avere la vittoria della Coppa Italia come extrema ratio.DIRETTA Serie A, Udinese-Milan: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itPer cercare di dare una scossa alla squadra, Sergio Conceiçao ha provato anche la difesa a tre in allenamento, dovendo ovviare all’assenza di Kyle Walker sulla fascia destra. Un’altra assenza pesante, almeno a LIVEllo di nome, è quella di Santiago Gimenez in attacco. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Milan: segui la cronaca LIVE Leggi su Calciomercato.it Il trentaduesimo turno di campionato si apre con la sfida tra bianconeri e rossoneriSenza vittorie da tre partite tra campionato e Coppa Italia, ilfa visita all’nella gara di apertura della trentaduesima giornata diA. Dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina, i rossoneri vanno a caccia di tre punti in terra friulana per mantenere ancora in vita le speranze di qualificarsi alla prossima Europa League senza avere la vittoria della Coppa Italia come extrema ratio.A,la(Lapresse) – calciomercato.itPer cercare di dare una scossa alla squadra, Sergio Conceiçao ha provato anche la difesa a tre in allenamento, dovendo ovviare all’assenza di Kyle Walker sulla fascia destra. Un’altra assenza pesante, almeno allo di nome, è quella di Santiago Gimenez in attacco.

