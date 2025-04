LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | super Morbidelli! Equilibrio assoluto tra Bagnaia e Marquez

DIRETTA LIVE20.00 COLPACCIO DI Morbidelli! Si porta al comando con 0.145 su Bagnaia e si candida al ruolo di terzo incomodo per Sprint e gara!19.59 Bagnaia e Marquez stanno girando sugli stessi tempi con gomme medie usate. Equilibrio assoluto.19.58 2 minuti al termine. Terminato il regime di bandiere gialle. Gomme medie usate anche per Marc Marquez.19.57 La caduta di Miller ha provocato le bandiere gialle, rovinando così il giro a tanti piloti.19.56 1’52?5 per Bagnaia con gomme medie usate. Pensando alla gara, è ottimo.19.56 Caduta per Miller alla curva 7.19.55 Di Giannantonio risale in terza piazza a 0.154 da Bagnaia.19.55 Bagnaia, ormai certo di accedere in Q2, è rientrato in pista con gomme medie usate.19.54 Balzo di Quartararo! E’ quinto a 0.318!19. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: super Morbidelli! Equilibrio assoluto tra Bagnaia e Marquez Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 COLPACCIO DI! Si porta al comando con 0.145 sue si candida al ruolo di terzo incomodo per Sprint e gara!19.59stanno girando sugli stessi tempi con gomme medie usate..19.58 2 minuti al termine. Terminato il regime di bandiere gialle. Gomme medie usate anche per Marc.19.57 La caduta di Miller ha provocato le bandiere gialle, rovinando così il giro a tanti piloti.19.56 1’52?5 percon gomme medie usate. Pensando alla gara, è ottimo.19.56 Caduta per Miller alla curva 7.19.55 Di Giannantonio risale in terza piazza a 0.154 da.19.55, ormai certo di accedere in Q2, è rientrato in pista con gomme medie usate.19.54 Balzo di Quartararo! E’ quinto a 0.318!19.

