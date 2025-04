Liberoquotidiano.it - "Ha la faccia conosciuta". L'Eredità, voci sul super campione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Gabriele Paolini è ilvincitore de L'. Il 29enne, dal 17 marzo a oggi ha accumulato un montepremi di 300 mila euro, collezionando 13 Ghigliottine mentre continua a ripresentarsi di sera in sera su Rai1. Originario di Mulazzo, duemila abitanti in provincia di Massa Carrara, il giovane lavora all'ufficio studi e riforme a Roma, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Si tratta – ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni – "dell'organo di autogoverno dei magistrati tributari, quelli che si occupano delle tasse". Poi la partecipazione alla trasmissione: "Lo guardavo da quando facevo le scuole elementari poi, quando sono rientrato in Italia dal dottorato, continuavo a guardarlo a casa con i miei genitori e cercavamo di indovinare la Ghigliottina. Sullo schermo mandavano sempre il messaggio per le candidature e Marco Liorni diceva: ‘Candidatevi'.