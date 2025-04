Il Brexit reset e le nuove relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Ue Vertice a Londra il 19 maggio | cosa c’è sul tavolo?

Leggi su Open.online

e Unione europea non sono stati mai così vicini dall’uscita didal blocco. Dopo il divorzio di cinque anni fa, Sir Keir Starmer ha più volte ribadito di essere pronto a «tare» i rapporti con l’Unione, pur senza mirare a un rientro formale. La partecipazione a inizio febbraio del premier alinformale dei capi di Stato e di governo dei 27, il primo per un leader britannico dall’uscita delnell’Ue, ha dimostrato ancora una volta la volontà del governo laburista di migliorare il clima tra le due sponde della Manica, compromesso dallae dai precedenti governi conservatori. I piani concreti per una cooperazione più stretta, al momento fatti più di parole e strette di mano, che di accordi politici, potrebbero essere finalizzati il 19quando asi terrà il primo summit post-con i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue.