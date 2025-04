Giovanni Castellucci pronto a costituirsi dopo la conferma della condanna per la strage di Avellino

Giovanni Castellucci è pronto a costituirsi, attendiamo l'ordine di carcerazione. E' quanto annuncia il suo difensore Filippo Dinacci dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 6 anni per la strage del bus ad Avellino costata la vita a 40 persone. "Le decisioni si rispettano anche quando risultano incomprensibili. La decisione della Suprema Corte di Cassazione ci ha molto colpito. Sulla base delle prove che abbiamo fornito siamo convinti che l'ingegner Castellucci sia totalmente estraneo ai fatti e che abbia sempre svolto accuratamente i propri doveri di Amministratore Delegato". Lo affermano in in una nota i difensori dell'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, gli avvocati Filippo Dinacci e Paola Severino. "La censura che gli è stata mossa peraltro - proseguono - riguardava attività di esclusiva competenza del progettista, neppure indagato, e ritenevamo pertanto corretta la richiesta del Procuratore Generale della Cassazione di annullare la sentenza. Quotidiano.net - Giovanni Castellucci pronto a costituirsi dopo la conferma della condanna per la strage di Avellino Leggi su Quotidiano.net L'ex ad di Aspi,, attendiamo l'ordine di carcerazione. E' quanto annuncia il suo difensore Filippo Dinaccila sentenzaCassazione che hato laa 6 anni per ladel bus adcostata la vita a 40 persone. "Le decisioni si rispettano anche quando risultano incomprensibili. La decisioneSuprema Corte di Cassazione ci ha molto colpito. Sulla base delle prove che abbiamo fornito siamo convinti che l'ingegnersia totalmente estraneo ai fatti e che abbia sempre svolto accuratamente i propri doveri di Amministratore Delegato". Lo affermano in in una nota i difensori dell'ex ad di Aspi,, gli avvocati Filippo Dinacci e Paola Severino. "La censura che gli è stata mossa peraltro - proseguono - riguardava attività di esclusiva competenza del progettista, neppure indagato, e ritenevamo pertanto corretta la richiesta del Procuratore GeneraleCassazione di annullare la sentenza.

