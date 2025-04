Trulli dopo il consiglio comunale aperto sulla Nuova Pescara | Manca il progetto di fusione e una visione strategia di area vasta

Manca una visione strategia di area vasta e un vero progetto di fusione per la Nuova Pescara. A dirlo il sindaco Chiara Trulli nel consiglio comunale aperto dedicato alla Nuova Pescara, la creazione di un comune unico per i territori di Spoltore, Montesilvano e Pescara, dopo aver sottolineato la. Ilpescara.it - Trulli dopo il consiglio comunale aperto sulla Nuova Pescara: "Manca il progetto di fusione e una visione strategia di area vasta" Leggi su Ilpescara.it unadie un verodiper la. A dirlo il sindaco Chiaraneldedicato alla, la creazione di un comune unico per i territori di Spoltore, Montesilvano eaver sottolineato la.

Trulli dopo il consiglio comunale aperto sulla Nuova Pescara: "Manca il progetto di fusione e una visione strategia di area vasta". Spoltore, consiglio comunale aperto sulla Nuova Pescara. Trulli: "Avevamo promesso questo appuntamento". Presentato un esposto per la voragine che si è aperta in via Dietro le Mura a Spoltore. CEDIMENTO MARCIAPIEDE A SPOLTORE: SINDACO TRULLI ESULTA, "SBLOCCATE RISORSE DEL GENIO CIVILE". Spoltore chiede lo "stop" al processo di fusione: "Niente fondi dalla Regione per la Nuova Pescara, si apra un tavolo". La battaglia sui trulli di Costa Ripagnola: Procura e Comune chiedono archiviazione. Ne parlano su altre fonti

Trulli: «No al carcere da Pescara a Spoltore. Fusione? Non siamo la periferia» - Ospite degli studi de il Fatto e del direttore Carmine Perantuono, Chiara Trulli è perentoria e dice no alla delocalizzazione del carcere da Pescara a Spoltore. E sulla fusione: «Non vorremmo diventar ... (rete8.it)

Nuova Pescara: Spoltore frena e chiede «un confronto urgente» - Sulla Nuova Pescara Spoltore frena: per la sindaca Trulli «serve un confronto urgente». Il 10 aprile un Consiglio comunale dedicato «La Regione vuole fare Nuova Pescara, ma non leggiamo in nessuno ... (rete8.it)

Consiglio comunale, l’opposizione attacca: “Altro che democrazia. Due pesi e due misure” - “È surreale essere accusati di scarso rispetto per il confronto democratico proprio dopo un Consiglio Comunale in cui è stato impedito a un consigliere di Fratelli d’Italia di svolgere la propria inte ... (trcgiornale.it)