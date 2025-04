Sport.quotidiano.net - F1, Gran Premio del Bahrain: McLaren domina le prove libere. Classifica e tempi

Sakir (), 11 aprile 2025 – Dominionella prima giornata dideldeldi Formula 1. Dopo Lando Norris nelle FP1, è Oscar Piastri a far registrare il miglior crono in 1:30.505 nella seconda sessione di, precedendo di 0.154 il compagno di scuderia Lando Norris e di oltre mezzo secondo la Mercedes di George Russell. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti all'italiano Kimi Antonelli su Mercedes; ottava l'altra Rossa di Lewis Hamilton, che si posiziona alle spalle del quattro volte campione del mondo Max Verstappen (RedBull). Vasseur (Ferrari): “Dobbiamo evitare errori” "I secondi di distanza dallaci sono stati, ma lo sono da inizio stagione. Ora a livello di potenziale hanno almeno due o tre decimi di vantaggio. Noi dobbiamo fare del nostro meglio evitando errori”, commenta il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo ledeldeldi Formula 1.