Osimhen Juventus, svelata la posizione di De Laurentiis: «Alla Juve mai». La rivelazione sul futuro dell'attaccante di proprietà del Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, ha parlato così del futuro di Osimhen. La posizione che "gela" il calciomercato Juventus.

DE MAGGIO – «Giuntoli vuole Osimhen ed è arrivato l'imperativo di De Laurentiis che ha detto "mai alla Juve!". Per cui la Juventus s'è stizzita ed è andata sull'obiettivo del Manchester United che è Hojlund. Conte vuol fare un mercato da 200 milioni, i primi 100 andrebbero spesi per un centravanti ed un esterno d'attacco, i restanti 100 servono per altri sei nomi».