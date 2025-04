Iltempo.it - Un codice Ateco per le escort? Cerno: come sempre arriva prima il Fisco...

La prostituzione e i servizi forniti dae gigolò ora hanno un loro, ovvero la classificazione di attività economica finalizzata al pagamento delle tasse. Già, dal primo gennaio è entrata in vigore2025, la nuova classificazione delle attività economiche, e al punto 96.99.92 sono citati i "Servizi di incontro ed eventi simili" in cui rientrano le prestazioni del lavoro più antico del mondo, tra l'altro regolamentato in molti Paesi. Il dettaglio elenca "attività connesse alla vita sociale, ad esempio accompagnatori e di accompagnatrici ()", le agenzie "di incontro e matrimoniali" e poi la "fornitura o organizzazione di servizi sessuali", l'organizzazione di "eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione", e l'organizzazione di "incontri e altre attività di speed networking".