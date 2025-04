Rapina in un negozio di via Trieste | un ferito in ospedale

Rapina all'interno di un negozio in via Trieste a Parma. Secondo le prime informazioni una persona, rimasta coinvolta in una colluttazione, sarebbe rimasta ferita in modo lieve. L'ambulanza del 118 l'ha soccorsa poco prima delle ore 17.

Rapina in gioielleria Avezzano a settembre 2024, un arresto - (ANSA) - AVEZZANO, 21 FEB - È stato arrestato uno dei presunti responsabili della rapina alla gioielleria Quaranta di via Trieste ... due uomini entrarono nel negozio puntando una pistola ... (msn.com)

Pistola e passamontagna, aggredisce i poliziotti e si fa male: la rapina finisce nel sangue - TRIESTE - "Questa è una rapina ... Il rapinatore (L.B. le inziali) non è riuscito nel suo intento solo perché la cassa del negozio di via Valmaura, ormai in orario di chiusura, era già stata svuotata. (triesteprima.it)