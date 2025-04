Oasport.it - LIVE Bielorussia-Italia 1-0, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: rete dalla distanza di Dubkov, azzurri costretti ad inseguire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Gol di. Dalcin sale palla al piede e tenta la conclusione. Il tiro viene muratodifesa bielorussa con il numero 14 che tiracon il pallone che entra insotto la traversa.1-0.16.25 Sale il pressing dell’con lache trova uno spazio per vie centrali con l’inserimento di Umpirovich che però non riesce a controllare il pallone il quale termina tra le braccia di Dalcin.17.24 Merlim batte la punizione verso Motta che tira di prima e scheggia il palo. Prima occasione per l’17.27 Ottimo scambio tra Pulvirenti e De Oira con quest’ultimo che va al tiro murato da Luksha. L’arbitro però ferma tutto per un fallo ai danni del numero 11no.17.35 Triangolo tra Motta e De Oira che non riesce a saltare il proprio marcatore e guadagna una rimessa laterale.