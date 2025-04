Dilei.it - Federica Pellegrini sul secondo figlio: “Prima fatemi uscire dal tunnel”

Oggi basta davvero molto poco per lanciare un’indiscrezione sulle presunte gravidanze: ne sa qualcosa, che era già intervenuta in merito, non solo per fare chiarezza, ma perché fin troppo spesso dimentichiamo che ci troviamo di fronte a un tema estremamente delicato e personale. Così, quando qualche giorno fa la Divina del nuoto italiano ha condiviso la foto di un pancione con la dicitura “Bianca sussurra a Bianca”, subito si è scatenato il tamtam mediatico. Ma sulfrena: non è ancora il momento.parla delNon poche settimane fa, a fine marzo,ha condiviso lo scatto di un pancione su Instagram. “Aspettandoti. Bianca sussurra a Bianca”, poiché nella foto era presente anche il bulldog francese. Molti utenti si sono subito congratulati con la Campionessa Olimpica: unbebè in arrivo, una sorellina per Matilde, nata il 3 gennaio 2024? Non proprio: poco dopo, infatti, laha chiarito di non essere incinta.