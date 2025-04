Notizieaudaci.it - Musetti sfata il tabù Tsitsipas a Montecarlo e vede la top ten: la partner si commuove

Lorenzoconquista la prima semifinale in un Master 1000Le lacrime della, Veronica Confalonieri, e l’abbraccio dopo aver conquistato uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera dopo la semifinale a Wimbledon e il bronzo olimpico. Un’istantanea che ha fatto il giro del web ed è diventata virale. Continua la corsa di Lorenzosui campi di tennis del Country Club del Principato di Monaco. Nei quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters“, primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.128.940 euro, il 23enne azzurro, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, ha battuto il 26enne greco Stefanos, 8 del ranking internazionale e ottavo favorito del tabellone, col punteggio di 1-6 6-3 6-4. La vittoria in rimonta sul greco vale il best ranking Sabato 12 aprile, nel match che vale un posto in finale,, per la prima volta in carriera al penultimo atto in un Masters 1000, affronterà l’australiano Alex De Minaur.