(Adnkronos) – "Signore, per favore donaci la forza, la conoscenza, l'abilità di articolare le parole". E' un passaggioche Karoline Leavitt,Casa Bianca, pronuncia prima del consueto briefing con la stampa. La 'voce' di Donaldsi ferma a pregare qualche secondo prima di raggiungere la James S. Brady Press .L'articolo “”, ladiper laproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Leggi su .com

"Gesù fammi parlare bene", la preghiera della portavoce di Trump per la conferenza - Video.

MotoGp, prove libere in Qatar: orari e dove vederle in tv.

Fridays for Future, oggi 20 città scendono in piazza per il clima.

Israele, possibile accordo in tempi brevi su rilascio ostaggi e tregua.

Il pediatra: "Nella dieta degli under 18 poco pesce, 2 porzioni in meno a settimana".

Mano sul cuore per salutare Putin, il gesto dell’uomo di Trump – Foto.