Iodonna.it - Su Netflix è uscita la settima stagione della serie distopica che mette al centro gli effetti sconsiderati e maligni della tecnologia

In Black Mirror 7 ci sono più momenti rilevanti che il senso generale di unaesemplare. Disponibile sucon sei nuovi episodi, lacreata da Charlie Brooker è ancora uno studio affascinante sull’evoluzione del tardo capitalismo e gli abusi. Siccome però nessuno è immune allo spirito dei tempi, con il passare degli anni – a braccetto con il ripiegamento su di sépsiche generale – Black Mirror ha barattato l’inquietante per il nostalgico. Un passaggio che l’ha resa di certo meno cool di un tempo. Ma, anche se più d’intrattenimento che roba nerd filtrata progressivamente alla massa, riesce spesso e comunque a colpire., 10tv e film da vedere ad aprile 2025 X Leggi anche › 10 film etv da non perdere suad aprile 2025 In questo nuovo capitolo sono due gli episodi più efficaci: Eulogy e Bestia Nera.