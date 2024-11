Sport.quotidiano.net - Serie A, 12esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 7 novembre 2024 – In contemporanea con gli ultimi impegni settimanali delle italiane nelle coppe europee, è di nuovo tempo diA, insolitamente al via di giovedì. Laprenderà il via già oggi con lo scontro – importante in chiave salvezza – fra Genoa e Como, appaiate in classifica a quota 9 punti. Stesso discorso per quanto riguarda le sfide fra Lecce ed Empoli, e fra Venezia e Parma. Il Milan è impegnato a Cagliari, poi fari puntati sul derby della Mole fra Juventus e Torino. Interessante lo scontro fra Atalanta e Udinese, con i nerazzurri pronti ad approfittare dei punti che Inter, Napoli o entrambe lasceranno per strada. Già, perché domenica sera c'è in programma proprio la gara fra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Antonio Conte. Anche Lazio e Fiorentina hanno la chance di accorciare le distanze dalla vetta: i biancocelesti sono attesi dalla trasferta a Monza, mentre i viola ospitano l'Hellas Verona.