Serate ’running’ con l’Oelclub di Bologna la corsa come scambio culturale

, 7 novembre 2024 – C’è una nuova comunità che va disotto le Due Torri. Nata con la semplice voglia di creare aggregazione attorno al mondo del ‘running’, lo scorso maggio, ha preso sempre più piede arrivando a fare incetta di adepti. La mente dietro il progetto è quella di Paolo Bertacchi, titolare del negozio di abbigliamento La Ferramenta in via delle Moline, dove ogni martedì la comunità si riunisce per praticare attività insieme, condividere iniziative e - soprattutto - quello che è diventato unocontinuo. “Mi ha sorpreso che ci sia stata una grande risposta non solo dai bolognesi, ma da tante persone straniere, soprattutto gli studenti Erasmus – racconta Bertacchi –. Dopo l’estate è scattata una partecipazione incredibile, alimentata soprattutto da giovani che qui cercavano proprio una rete, una comunità con cui poter andare a correre”.