Liberoquotidiano.it - Scuola: Pd, 'grave sospensione Raimo, precedente molto grave'

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "Riteniamo una decisioneladi tre mesi con stipendio decurtato del 50 per cento di Christianreo di aver criticato il Ministro Valditara". Lo dicono i parlamentari del Pd delle commissioni Istruzione di Camera e Senato."Il governo nella sua ansia di creare nuovi reati vuole introdurre quello di lesa maestà? Il dissenso è il cuore della democrazia e larischia di ledere pesantemente la libertà di opinione e costituisce uninquietante.ha espresso un parere legittimo peraltro a una festa di partito e non nello svolgimento della sua funzione", aggiungono."Per quanto ci riguarda è inaccettabile che un docente venga sospeso con lo stipendio dimezzato per aver espresso un proprio parere sull'idea didella destra.