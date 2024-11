Savino del Bene Scandicci, buona la prima in Champions con le rumene del Voluntari

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

Del– Cso2005 3-0 (25-20,25-20,25-12)DEL: Magnani (L2), Herbots n.e., Castillo (L1), Ruddins 7, Kotikova 2, Ognjenovic 3, Bajema 5, Graziani n.e., Nwakalor n.e., Carol 15, Baijens 12, Antropova n.e., Mingardi 11, Gennari n.e.. All.: Gaspari M.CSO2005: Kosinski (L2) n.e., Zodorojnai 10, Buterez 1, Kokkonen 10, Axinte, Todorova 4, Radosova 6, Kapelovies 3, Cristea, Gheti, Alexandru, Lukasik 3, Terra (L1). All. Saja S.ARBITRI: Yovchev – SarikayaDellainLeague.partita evittoria per laDelVolley che sconfigge in tre set il Cso2005 nella gara inaugurale diLeague.La squadra di coach Gaspari fatica inizialmente a trovare le misure alla compagine rumena, spesso avanti nel punteggio e in grado di impensierire le toscane nei primi due parziali, conclusi entrambi sul finale dallaDelVolley per 25-20.