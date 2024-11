Iltempo.it - Salute, torna "A mente libera": incontri gratuiti per contrastare il disagio giovanile

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Dopo la grande partecipazione della prima edizione,l'iniziativa "A", il progetto promosso da Roma Capitale e dall'Ufficio di scopo per le Politiche giovanili perile approfondire i temi del benessere psicologico. Da giovedì 7 novembre ripartono le prenotazioni per i servizi di ascolto e di prevenzione al, rivolti ai giovani tra 18 e 30 anni:individuali e anonimi che si terranno in tutti i Municipi, all'interno delle sedi delle Biblioteche comunali, nelle strutture di Farmacap e per la prima volta con un camper mobile che porterà il servizio in tutte le aree della città. E' possibile prenotare fino a 5individuali: tutte le informazioni sono disponibili sul sito del progetto, www.aroma.it . E sempre da novembre ripartiranno anche i workshop aperti a tutti per confrontarsi con esperti, psicologi e testimonial su temi di attualità che interessano da vicino i più giovani: dall'ansia da prestazione e la gestione del fallimento al dibattito su motivazioni, aspirazioni e desideri.