Ilgiorno.it - Rozzano in lutto, è morto il sindaco: "Grande l’amore per la sua gente"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

L’annuncio della morte deldi, Gianni Ferretti De Luca, che avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 29 dicembre, è arrivato dal palazzo del Municipio poco dopo le 10 di ieri mattina: "Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento ditristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che ilha donato a noi tutti". Una notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del web, mentre il tam tam è passato di strada in strada, sollevando una forte ondata di incredulità e commozione.